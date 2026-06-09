Стали известны детали пожара в доме на Юфимцева в Ростове
В Ростове на улице Юфимцева произошел пожар в квартире. ЧП случилось 9 июня.
В дневное время из дома № 11 эвакуировали жителей. Людей вывели на улицу из двух подъездов. На месте работали сотрудники экстренных служб.
Позже стало известно, что причиной эвакуации было возгорание. Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже пятиэтажки. Когда спасатели прибыли на место, площадь пожара составляла 20 квадратных метров.
К счастью, никто не пострадал.