Стали известны детали пожара в доме на Юфимцева в Ростове

- Потушить огонь удалось примерно через полчаса. В ликвидации участвовали 16 человек и четыре единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Фото: Дондей

В Ростове на улице Юфимцева произошел пожар в квартире. ЧП случилось 9 июня.В дневное время из дома № 11 эвакуировали жителей. Людей вывели на улицу из двух подъездов. На месте работали сотрудники экстренных служб.Позже стало известно, что причиной эвакуации было возгорание. Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже пятиэтажки. Когда спасатели прибыли на место, площадь пожара составляла 20 квадратных метров.К счастью, никто не пострадал.