В Шахтах неизвестный забрал чужого котенка с крыльца кафе

Фото: Алекса Кухмистрова

Жители Шахт разыскивают котенка, которого забрал неизвестный мужчина. Инцидент произошел 8 июня.Утром камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину возле магазина-кафе на Пролетарском кругу. На ступеньках крыльца он увидел рыжего котенка. Предположительно, мужчина решил, что животное бездомное, поднял его за шкирку и положил в пакет. После этого он сел в автобус и уехал.Позже выяснилось, что у котенка есть хозяева. Сейчас владельцы ищут питомца и просят откликнуться всех, кто узнал мужчину на записи или знает, где может находиться животное. Любую информацию просят сообщать хозяйке котенка Лейле по телефону: 8 (928) 750-91-13.