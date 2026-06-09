Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области разыскивают пропавшего 51-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают пропавшего 51-летнего мужчину
В Ростовской области ищут без вести пропавшего 51-летнего Валерия Майстренко. Его местонахождение неизвестно с 10 марта.

В тот день Валерий Валерьевич ушел из дома в станице Ольгинской Аксайского района в неизвестном направлении. Спустя время мужчина так и не вернулся. Близкие забили тревогу, обратились в полицию, а затем попросили помощи у волонтеров.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров. Он худощавого телосложения. У мужчины черные волосы и карие глаза.

Во что был одет Валерий в день исчезновения, неизвестно.

По данным волонтеров, мужчина может находиться в любом районе Ростовской области.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валерия Майстренко, просят сообщить информацию по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика