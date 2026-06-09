В Ростовской области разыскивают пропавшего 51-летнего мужчину

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В Ростовской области ищут без вести пропавшего 51-летнего Валерия Майстренко. Его местонахождение неизвестно с 10 марта.В тот день Валерий Валерьевич ушел из дома в станице Ольгинской Аксайского района в неизвестном направлении. Спустя время мужчина так и не вернулся. Близкие забили тревогу, обратились в полицию, а затем попросили помощи у волонтеров.Рост пропавшего составляет 170 сантиметров. Он худощавого телосложения. У мужчины черные волосы и карие глаза.Во что был одет Валерий в день исчезновения, неизвестно.По данным волонтеров, мужчина может находиться в любом районе Ростовской области.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валерия Майстренко, просят сообщить информацию по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.