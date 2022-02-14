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Ростовская штангистка стала обладательницей Кубка России

Ростовская штангистка стала обладательницей Кубка России
Ростовчанка стала победителем Кубка России по тяжелой атлетике среди штангисток в весовой категории до 87 килограммов. Турнир состоялся в начале февраля в городе Орел. Дарья Рязанова набрала в сумме вес 220 килограммов (96 - рывок и 124 - толчок). По словам спортсменки, выступить лучше ей помешала болезнь.

- Это была обычная простуда, но она сильно выбила меня из колеи, - поделилась с Rostov.ru Дарья. - Времени оставалось совсем немного, поэтому пришлось лечиться в короткие сроки. На тренировки и выступление была всего неделя - я не успела вернуться в свою форму, поэтому, что смогла, то и показала на помосте.

Девушка занимается тяжелой атлетикой почти 13 лет. В этот спорт она пришла после переезда семьи. Будущая чемпионка родилась и жила в Сальске. Новым соседом пятилетней Даши оказался тренер Иван Чиж.

- Как-то раз он предложил попробовать заняться тяжелой атлетикой, сказал: «Подрастешь - приходи». А когда открылся новый спорткомплекс в Сальске, я решила прийти. Мне тогда было 9 лет, - говорит Дарья. - Не каждый тренер может заинтересовать, дать мотивацию и раскрыть полностью потенциал. Иван Иванович смог. И я начала очень плодотворно заниматься.

Сначала тренер оценил координацию и гибкость девочки. Нагрузки увеличивались по мере подготовки и возможностей Даши. И упорные тренировки вскоре дали плоды. За годы спортивной карьеры Дарья Рязанова стала чемпионкой России (2021 г.), многократным победителем первенства Европы (2017-2020 гг.), серебряным призером чемпионата мира (2019 г.) и вошла в состав национальной сборной. А свой лучший результат (240 килограммов) она показала на чемпионате Европы в 2021 году.

Однако участие в соревнованиях - это не только победы и чувство триумфа, но и травмы. Бывает, что штанга падает - на тренировках или соревнованиях. Тем не менее серьезных повреждений Дарья избежала, обходилось синяками и вывихами. Еще один вечный спутник соревнований - волнение. По словам спортсменки, перед турнирами она старается больше отдыхать и не думать о предстоящих выступлениях.

Сейчас Дарья готовится к чемпионату Европы. Он состоится в мае в Албании. Главный приоритет девушки - вернуться к своей форме, плодотворно тренироваться и улучшить результат.
Фото: из архива Дарьи Рязановой.
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