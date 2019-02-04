Спортсменка из Ростовской области победила на Кубке России по тяжелой атлетике



Донская спортсменка победила на Кубке России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Соревнования стартовали в городе Старый Оскол.



В состязаниях приняли участие около 100 спортсменов разных уровней. В первый день соревнований спортсменка из Сальска Кристина Соболь в весовой категории до 49 килограммов сделала рывок на 84 килограмма и толчок на 96, показав в сумме двоеборья 180 килограммов.



Таким образом, она стала лучшей и заработала себе путевку на чемпионат Европы, который пройдет в апреле этого года в Тбилиси.