Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Спортсменка из Ростовской области победила на Кубке России по тяжелой атлетике

Спортсменка из Ростовской области победила на Кубке России по тяжелой атлетике
Донская спортсменка победила на Кубке России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Соревнования стартовали в городе Старый Оскол.

В состязаниях приняли участие около 100 спортсменов разных уровней. В первый день соревнований спортсменка из Сальска Кристина Соболь в весовой категории до 49 килограммов сделала рывок на 84 килограмма и толчок на 96, показав в сумме двоеборья 180 килограммов.

Таким образом, она стала лучшей и заработала себе путевку на чемпионат Европы, который пройдет в апреле этого года в Тбилиси.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.