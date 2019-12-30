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Ростовская шпажистка завоевала золотую медаль на Кубке мира

Ростовская шпажистка завоевала золотую медаль на Кубке мира
Ростовская шпажистка завоевала золотую медаль на Кубке мира Coupe Du Monde. Международные соревнования среди юниоров прошли в Италии 5 января.

За медали в личном первенстве боролся 161 человек. Среди участников оказалась и ростовская шпажистка Евгения Жаркова. В одной восьмой финала ее соперницами стали спортсменки из Италии. Три схватки завершились победой Евгении. В финале Жаркова победила еще одну итальянку, Гайю Кафорио, со счетом 15:13.

Евгения Жаркова тренируется в областном училище олимпийского резерва у тренера Николая Татаринова. Среди ее достижений - золото в командном зачете и серебро в личном на первенстве Европы.

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