Ростовская шпажистка завоевала золотую медаль на Кубке мира



Ростовская шпажистка завоевала золотую медаль на Кубке мира Coupe Du Monde. Международные соревнования среди юниоров прошли в Италии 5 января.



За медали в личном первенстве боролся 161 человек. Среди участников оказалась и ростовская шпажистка Евгения Жаркова. В одной восьмой финала ее соперницами стали спортсменки из Италии. Три схватки завершились победой Евгении. В финале Жаркова победила еще одну итальянку, Гайю Кафорио, со счетом 15:13.



Евгения Жаркова тренируется в областном училище олимпийского резерва у тренера Николая Татаринова. Среди ее достижений - золото в командном зачете и серебро в личном на первенстве Европы.