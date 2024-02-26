Фото: Петр Борщев

Ростовчанин стал шестикратным чемпионом России по пятиборью. Он сумел этот подвиг осуществить во время проведения Кубка России, которое состоялось в Москве в период с 12 по 16 февраля. Это соревнование собрало лучших представителей со всех уголков страны.Студент донского университета Петр Борщев превзошел своих соперников и продемонстрировал великолепный результат, набрав в финале целых 1 563 балла. Это неудивительно, учитывая многомесячную подготовку молодого человека к Кубку России. Помимо напряженных тренировок для укрепления выносливости, спортсмену пришлось уделить много времени технике и продумыванию безупречной тактики. Ведь пятиборье является одним из самых сложных видов спорта, объединяющих верховую езду с преодолением препятствий, фехтование на шпагах, стрельбу из пистолета, плавание и легкоатлетический кросс. На каждом этапе этого сложного соревнования необходимо было продумывать каждый шаг и быть на высоте.- Мои ежедневные тренировки начались за две недели до начала самого Кубка России. Для меня одним из самых сложных видов спорта в этом множестве было фехтование. Я уделял ему особое внимание, постоянно занимался самостоятельно, совершенствуя свои навыки и технику до идеала, - поделился Петр. - Вы никогда не знаете, какой соперник окажется перед вами, и поэтому нужно было выстоять в 35 рукопашных боях.Все усилия пятиборца оправдались, и после превосходных выступлений в плавании, фехтовании и верховой езде Петр безоговорочно занял лидирующие позиции. Однако, несмотря на его полную уверенность и очевидное преимущество перед конкурентами, у спортсмена присутствовал свой страх.- Больше всего я беспокоился о том, какая лошадь достанется мне для верховой езды. В мире конного спорта это как играть в русскую рулетку: ты можешь быть наиболее мощным и сильным спортсменом, но если попадется тебе плохой скакун, то победу в финале можно считать утраченной, - рассуждает пятиборец.Вопреки всем трудностям и опасениям, двадцатидвухлетний Петр сумел преодолеть все преграды и в шестой раз стать чемпионом России по пятиборью. В 2022 году Петр получил звание мастера спорта.Путь Петра к пятиборью начался совершенно случайно. Когда ему исполнилось всего восемь лет, он вместе с родителями отправился на празднование Международного дня трудящихся на городскую площадь. Там ему предоставилась возможность попробовать свои силы в этом увлекательном виде спорта. Петру все удалось с первого раза, и он решил серьезно заняться пятиборьем. К тому времени он уже занимался плаванием (с десяти лет) и имел хорошую физическую подготовку.Сейчас Петр является студентом донского вуза, обучается на факультете "Физическая культура и спорт". Он стремится связать свою жизнь с профессиональной спортивной деятельностью.