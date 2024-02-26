Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Ростовчанин стал шестикратным чемпионом России по пятиборью

Ростовчанин стал шестикратным чемпионом России по пятиборью
Ростовчанин стал шестикратным чемпионом России по пятиборью. Он сумел этот подвиг осуществить во время проведения Кубка России, которое состоялось в Москве в период с 12 по 16 февраля. Это соревнование собрало лучших представителей со всех уголков страны.

Студент донского университета Петр Борщев превзошел своих соперников и продемонстрировал великолепный результат, набрав в финале целых 1 563 балла. Это неудивительно, учитывая многомесячную подготовку молодого человека к Кубку России. Помимо напряженных тренировок для укрепления выносливости, спортсмену пришлось уделить много времени технике и продумыванию безупречной тактики. Ведь пятиборье является одним из самых сложных видов спорта, объединяющих верховую езду с преодолением препятствий, фехтование на шпагах, стрельбу из пистолета, плавание и легкоатлетический кросс. На каждом этапе этого сложного соревнования необходимо было продумывать каждый шаг и быть на высоте.

- Мои ежедневные тренировки начались за две недели до начала самого Кубка России. Для меня одним из самых сложных видов спорта в этом множестве было фехтование. Я уделял ему особое внимание, постоянно занимался самостоятельно, совершенствуя свои навыки и технику до идеала, - поделился Петр. - Вы никогда не знаете, какой соперник окажется перед вами, и поэтому нужно было выстоять в 35 рукопашных боях.

Все усилия пятиборца оправдались, и после превосходных выступлений в плавании, фехтовании и верховой езде Петр безоговорочно занял лидирующие позиции. Однако, несмотря на его полную уверенность и очевидное преимущество перед конкурентами, у спортсмена присутствовал свой страх.

- Больше всего я беспокоился о том, какая лошадь достанется мне для верховой езды. В мире конного спорта это как играть в русскую рулетку: ты можешь быть наиболее мощным и сильным спортсменом, но если попадется тебе плохой скакун, то победу в финале можно считать утраченной, - рассуждает пятиборец.

Вопреки всем трудностям и опасениям, двадцатидвухлетний Петр сумел преодолеть все преграды и в шестой раз стать чемпионом России по пятиборью. В 2022 году Петр получил звание мастера спорта.

Путь Петра к пятиборью начался совершенно случайно. Когда ему исполнилось всего восемь лет, он вместе с родителями отправился на празднование Международного дня трудящихся на городскую площадь. Там ему предоставилась возможность попробовать свои силы в этом увлекательном виде спорта. Петру все удалось с первого раза, и он решил серьезно заняться пятиборьем. К тому времени он уже занимался плаванием (с десяти лет) и имел хорошую физическую подготовку.

Сейчас Петр является студентом донского вуза, обучается на факультете "Физическая культура и спорт". Он стремится связать свою жизнь с профессиональной спортивной деятельностью.
Фото: Петр Борщев
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.