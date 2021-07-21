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«Ростов» обыграл «Сочи» в молодежной лиге со счетом 3:1

«Ростов» обыграл «Сочи» в молодежной лиге со счетом 3:1
В первенстве России среди молодежных составов клубов Премьер-Лиги (с этого сезона лига называется «М-Лига») стартовал сезон. Подопечные Заура Тедеева открывали сезон игрой против «Сочи».

Счет был открыт уже в дебюте игры - мяч забил Тимофей Калистратов, 1:0. В дальнейшем «желто-синие» владели заметным преимуществом, но никак не могли забить еще.

В начале второй части встречи «барсы» сравняли счет, и это не было логичным. К счастью, уже через две минуты ростовчане вновь вышли вперед (усилиями Артема Исика). А еще несколько минут спустя Павел Горелов упрочил преимущество хозяев поля. Далее игра отчасти успокоилась, и «Ростов» легко довел дело до уверенной победы, 3:1.

Очередная игра ростовской команды пройдет в гостях у «Краснодара» 27 июля.

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