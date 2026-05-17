В поселке под Ростовом потушили пожар на складе

Жители поселка Овощного стали свидетелями крупного пожара, который произошел днем 17 мая. Возгорание случилось на складе по адресу: улица Горького, 14.ЧП было настолько масштабным, что густой столб черного дыма был виден за несколько километров от места происшествия. Весь поселок оказался окутан дымовой завесой.Силами пожарных расчетов, прибывших на место, огонь, успевший охватить 30 квадратных метров складской площади, был локализован. В тушении пожара принимали участие 12 специалистов и три единицы спецтехники.Спустя час напряженной работы огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание. Причины возникновения пожара устанавливаются.