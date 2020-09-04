ХК «Ростов» начал сезон с победы в игре против «Лады»

В первом матче второго для себя сезона в ВХЛ (вторая по силе лига в системе российского хоккея) соперником ростовских спортсменов была «Лада» (Тольятти, Самарская область). Игра проходила в равной борьбе, всё решил удачный отрезок в середине третьего периода, плюс лидер ростовчан Владислав Туник – 2+1.Первый период содержал в себе много-много борьбы и незрелищную, осторожную игру. Обе команды аккуратно играли в защите и как будто выжидали ошибки оппонента. В итоге голов за первые двадцать минут забито не было. Во второй периоде была похожая картина, однако некоторый перевес в сторону хозяев льда всё же стал намечаться. На исходе периода счёт наконец-то был открыт. Дебютный гол нового сезона забил Павел Щербаков – 1:0.На третьей минуте третьего периода «автозаводцы» сравняли счёт усилиями Владимира Михасёнка – 1:1. Казалось, что скукотища первых двух периодов вернётся. Но нет. В 47-й минуте Владислав Туник реализовывает большинство, а через две минуты Вадим Щегольков развивает успех ХК «Ростов» - 3:1. «Лада» пошла в атаку большими силами – время ещё было. Однако подопечные Григория Пантелеева хорошо отзащищались, за две минуты до сирены поставили победную точку – Владислав Туник забил в пустые ворота, и на этом всё было кончено, 4:1.Статистика при этом показывает не такое крупное преимущество красно-белых – 36:24 по броскам в створ, 50:46 по броскам вообще, а по вбрасываниям абсолютное эгалите – 24:24.Помимо нашего в этот игровой день состоялось ещё четыре встречи: «Рязань» в овертайме сломила сопротивление «Югры» (Ханты-Мансийск) 1:0, ХК «Тамбов» в серии штрафных бросков взял победу над ЦСК ВВС (Самара) 5:4 Б, «Динамо МО» тоже по буллитам обыграло «СКА-Неву» (Санкт-Петербург) 3:2 Б, а «Дизель» на своей площадке со счётом 2:1 победил «Барс» (Казань).Очередная игра ХК «Ростов» намечен на 10 сентября, когда красно-белые будут принимать ЦСК ВВС (Самара).