Более 300 ростовчан вышли на массовый забег по центру города

Несмотря на затяжные дожди, сотни ростовчан приняли участие в массовом забеге. Об этом сообщил в своих социальных сетях блогер Павел Осипян.Спортивное мероприятие началось утром 17 мая на улице Социалистической. По данным организаторов, более 300 человек решили проверить свои силы и выносливость, преодолев дистанцию по центральным улицам донской столицы, включая Соборный, парк Горького, Пушкинскую и Кировский. Финальной точкой забега стал кластер на Кировском.Примечательно, что проведение данного массового забега контрастирует с недавними отменами других крупных спортивных мероприятий в Ростовской области по соображениям безопасности.Так, сообщалось об отмене новогоднего забега, велопарада, первомайской эстафеты, а также полумарафона «Забег РФ», который должен был пройти 23 мая. Тем не менее сегодняшнее событие демонстрирует стремление горожан к активным формам отдыха даже в непростых погодных условиях.