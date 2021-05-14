ФК «Ростов» уступил «Краснодару» со счетом 1:3
Весенняя часть текущего чемпионата у подшефных Валерия Карпина не получилась – ростовчане давно выбыли из борьбы за призовые места и теперь лишь доигрывают скверный сезон. У «Краснодара» – та же ситуация: «быки» весь сезон барахтались в середине таблицы. В заключительной игре сезона и те, и другие, очевидно, хотели просто закончить и уйти в отпуск с хорошим настроением.
Матч начался в два часа при сильной жаре. Это, впрочем, мало сказалось на темпе – команды играли достаточно интенсивно. Но голов пришлось ждать долго. Только в добавленное к первому тайму время счет был открыт. Краснодарский швед Кристоффер Олссон с передачи Вандерсона кивком головы послал мяч в верхний угол ворот «Ростова» - 0:1.
Во второй части встречи сначала гол забил «Краснодар», однако мяч Алексея Ионова был отменен из-за офф-сайда. Уже через несколько минут «желто-синие» счет сравняли. После навеса с углового мяч заметался по штрафной площади «быков», и Юрий Газинский срезал мяч в свои ворота – 1:1. Однако игровое преимущество было все-таки на стороне гостей. Вандерсон уже на 60-й минуте вновь вывел «черно-зеленых» вперед. Кое-какие моменты были и у «Ростова», однако реализация оставляла желать лучшего. В конце второго тайма арбитр удалил главного тренера хозяев Валерия Карпина, а команда пропустили еще один мяч. Кайо Панталеао отважился на дальний удар, и мяч после двух рикошетов от створа зашел-таки в ворота. Результат – проигрыш «Ростова» – 1:3.
В турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги «Ростов» остановился на 9-м месте из 16.
Фото: ФК «Ростов».