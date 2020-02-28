«Ростов-Дон» разгромил на выезде «Луч»



Идущий на последнем месте «Луч» едва ли мог всерьёз на что-то рассчитывать в игре против действующего чемпиона и лидера чемпионата. Ростовчанки без особых проблем выиграли свой последний матч на предварительном этапе, хотя всего пару дней назад чемпион России играл в Лиги Чемпионов с норвежским «Кристиансандом».



С самого начала жёлто-чёрные рванули вперёд. Уже в дебюте подопечные Амброса Мартина забросили 8 мячей подряд – 10:2. Уже тогда, пожалуй, интрига была окончательно утрачена. «Ростов-Дон» стал играть в щадящем режиме, экономя силы. К концу первого тайма дончанки вели в счёте 17:6.



В начале второй части встречи ростовчанки забили ещё несколько мячей подряд – четыре и пять. Счёт вырос до неприличного – 26:8. «Луч» играл как мог, но этого было явно недостаточно, чтобы хоть немного сократить разрыв. Итоговый результат – лёгкая победа «Ростов-Дона» 31:15.



Самым результативным игроком вечера стала Марина Судакова – 6 мячей. Владлена Бобровникова и Ирина Никитина отличились по 4 раза. Вратари «Ростов-Дона» также продемонстрировали высокие показатели: Анна Седойкина отразила 9 бросков из 18 (50%), а Маисса Пессоа – 12 из 18 (66%).



В турнирной таблице «Ростов-Дон» уверенно занял первое место – 43 очка из 44 возможных.



Свой следующий матч ростовчанки проведут 7 марта, когда будут принимать в рамках Лиги Чемпионов венгерский «Ференцварош».