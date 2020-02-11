«Ростов-Дон» разгромил «Динамо-Синару» на выезде



После трудной выездной игры против венгерского «Ференцвароша» в Лиге чемпионов дончанки отправились в Волгоград на матч российской Суперлиги против «Динамо-Синара», клуба который идёт на грани плей-офф, занимая 8-ю строчку в турнирной таблице предварительного этапа чемпионата.



Силы были неравны. Это было видно практически сразу. Однажды «Динамо-Синара» даже лидировало - 2:1. Но это быстро кончилось. Уже с середины первого тайма «Ростов-Дон» начал отрываться в счёте. Перед перерывом ростовчанки просто уничтожили соперника, забив девять голов подряд. И не такой страшный для волжанок счёт - 5:8 - превратился в кошмарные 5:17. На отдых команды пошли при счёте 6:18 – превосходство лидера и чемпиона России в три раза.



Во второй части вечера интриги никакой не было и в помине – выигрыш уже никак не мог уйти от подшефных Амброса Мартина. И «жёлто-чёрные» могли позволить себе некоторые вольности и эксперименты в плане тактики, рисунка игры и состава. В итоге отрыв к финальной сирене вырос не так солидно, как мог бы. Результат – 31:15, предсказуемая простая победа «Ростов-Дона».



Наиболее результативным игроком матча стала Кристина Кожокарь с пятью мячами. Чуть-чуть от неё отстали Ирина Никита и Валерия Маслова, забившие по четыре мяча. У волгоградок лучше других действовала Дарья Стаценко – четыре точных броска.



Во втором матче игрового дня «Лада» (Тольятти) на своей площадке крупно переиграла «Уфу-Алису» - 32:18.



Свой следующий поединок «Ростов-Дон» проведёт ниже по течению Волги - против «Астраханочки» в Астрахани. Матч состоится 14 февраля. А ближайшая домашняя игра намечена на 25 февраля. В этот день ростовчанки примут главного преследователя в чемпионате России - тольяттинскую «Ладу», которая идёт на втором месте.