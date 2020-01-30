«Ростов-Дон» крупно обыграл «Уфу-Алису»



Матч против одной из слабейших команд российской Суперлиги пришёлся как раз между двух сверхважных поединков в Лиге Чемпионов. Тренерский штаб мог позволить игрокам лавки провести на площадке побольше времени, при этом не опасаясь за итоговый результат. «Ростов-Дон» относительно легко превзошёл соперников из столицы Башкортостана.



Команда гостей на первых порах даже недолго вела в счёте (0:1, 4:3), однако примерно после десяти минут такой игры жёлто-чёрные всё-таки стали отрываться. В середине тайма подопечные Амброса Мартина уже вели 7:4, а после получаса игры ростовчанки были впереди 13:8, в целом, ожидаемо, но не так много, как могло бы быть.



Во втором тайме чемпиона России было уже не удержать. В середине тайма на табло уже были цифры 21:13 в пользу хозяев, разумеется. К финальной сирене «Ростов-Дон» ещё больше нарастил отрыв – 29:15.



Лучшими в этот вечер стали Анна Сень и Кристина Кожокарь – по шесть голов. У проигравших пять мячей у Анастасии Фингарет. Вратари «Ростов-Дон» показали 50-процентный КПД – 15 из 30 бросков Галина Габисова и Маисса Пессоа отразили.



В других матчах игрового дня «Астраханочка» дома обыграла московский ЦСКА 29:27, тольяттинская «Лада» легко победила московский «Луч» 41:23, а краснодарская «Кубань» на своей площадке расправилась с волгоградским «Динамо-Синара» 32:19.



«Ростов-Дон» продолжает возглавлять турнирную таблицу Суперлиги – 36 очков из 36 возможных, 4 очка отрыва от ближайшего преследователя. Свой следующий матч жёлто-чёрные проведут 8 февраля в гостях против венгерского «Ференцвароша» в рамках Лиги Чемпионов. В чемпионате России дончанки теперь сыграют 12 февраля в Волгограде против местного «Динамо-Синара».