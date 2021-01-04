«Ростов-Дон» обыграл «Динамо-Синару» и прошёл в финал 4-х Кубка России

Стартовая игра нового года для дончанок приходилась на Кубок России. Оппонентом по четвертьфиналу второго по ценности российского турнира был ГК «Динамо-Синара» из Волгограда.На первых порах волгоградки какое-то время успешно сопротивлялись. На 7-й минуте встречи счёт всё ещё был равным – 3:3. Но уже к отметке в одну треть тайма «Ростов-Дон» вырвался вперёд на три мяча – 6:3. Больше десяти минут отрыв был на уровне в 3-4 гола, однако на финише тайма ростовчанки довели разницу до десяти голов – 20:10 после первого тайма.Во второй части встречи чемпион России не дал ни шанса молодой команде соперника. Разница в счёте только увеличивалась и к финальной сирене достигла 23 голов – 39:16. Уверенный выигрыш «Ростов-Дона»!Самым результативным игроком игры стала Кристина Кожокарь – 10 точных бросков. У Юлии Манагаровой - 8 попаданий (причем каждая из них провела на площадке около получаса). Голкиперы «жёлто-чёрных» показали гроссмейстерские цифры – Галина Габисова отразила 54% бросков (6 из 11), а Виктория Калинина – 41% (7 из 17). Волгоградки Дарья Стаценко и Анастасия Старшова забили по 4 гола.В другой игре четвертьфинала московский ЦСКА неожиданно проиграл на выезде «Астраханочке» - 22:24 - и покинул Кубок. В финале четырёх сыграют «Ростов-Дон», тольяттинская «Лада», звенигородская «Звезда» и «Астраханочка».Следующие две игры ростовчанки проведут на выезде в Лиге чемпионов ЕГФ – 10 января против французского «Меца», а 13-го – против норвежского «Вайперса».