«Ростов-Дон» начал чемпионат России с разгромной победы



Ростовские гандболистки на выезде крупно обыграли «Уфу-Алису» - 44:18.



Чемпионат России среди клубов Суперлиги начался с противостояния действующего чемпиона и одной из самых скромных команд турнира. Матч в столице Башкортостана не получился напряжённым – «Ростов-Дон» легко победил.



С самого начала «жёлто-чёрные» обрушили на ворота команды хозяев град точных бросков. Через десять минут после начала матча разница уже достигла восьми мячей (12:4). Ростовчанки забивали голы на любой вкус. В середине тайма разница уже была разгромной (16:6), а к концу первой части матча «Ростов-Дон» вёл - 25:9. Интриги не было никакой.



Во втором тайме «Уфа-Алиса» играла, как могла, стараясь хоть что-то забить грозному сопернику. «жёлто-чёрные» же играли в своё удовольствие, всё больше и больше увеличивая отрыв в счёте. Тренерский штаб дал поиграть всем, кто был в заявке. К концу матча разница в счёте составила 26 голов – результат, который трудно будет превзойти по ходу сезона.



Самым результативным игроком встречи стала Кристина Кожокарь – 6 голов. 5 мячей – у Юлии Манагаровой. У «Уфы-Алисы» лучше других атаковала Мария Тарасова – 3 точных броска. Высокий процент отражённых бросков продемонстрировали голкиперы «Ростов-Дона». Галина Мехдиева парировала 52% угроз в свои ворота (10 из 19). Маисса Пессоа отбила 9 бросков из 18 (50%).



Уже 2 сентября ростовчанки сыграют на выезде с ижевским «Университетом». После этого «Ростов-Дон» проведёт сразу четыре домашних матча подряд: 6 сентября – против «Динамо-Синара» (Волгоград), 12-го – с «Лучом» (Москва), 14-го дончанки сыграют со «Звездой» (Звенигород), а 19-го примут «АГУ-АдыИФ» (Майкоп).