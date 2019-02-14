«Ростов-Дон» крупно обыграл «АГУ-Адыиф»



За день до этого состоялось «южное дерби», в котором «Ростов-Дон» переиграл краснодарскую «Кубань». Почти без отдыха ростовчанки отправились на матч в столицу Адыгеи. К счастью, глубины состава вполне хватило для того, чтобы без проблем добыть очередную победу и два очка.



Первый гол в матче забила восстановившаяся после тяжёлой травмы Регина Калиниченко. Тем не менее «АГУ-Адыиф» какое-то время неплохо держался. К десятой минуте на табло был равный счёт - 4:4. Примерно до двадцатой минуты команды шли мяч в мяч, но в концовке тайма высокий класс игроков «Ростов-Дона» сказался. Гости забили несколько голов подряд, и на перерыв команды отправились при счёте 11:17. К сожалению, тяжёлую травму получила Юлия Манагарова. Шестой номер чемпионов страны не смог продолжить матч.



Второй тайм прошёл с гигантским преимуществом команды гостей. Ростовчанки ротировали состав, экспериментировали с тактикой и стратегией, делали всё, хотели, а разница в счёте продолжала расти. «АГУ-Адыиф» играл, как мог, однако ничего не мог поделать с сильнейшим клубом России. Итог - 35:18, лёгкий выигрыш.



Лучшими бомбардирами игры стали Анна Сень и Ксения Макеева, забившие по семь голов. Кристина Кожокарь немного отстала от них – шесть попаданий. У команды хозяев пять голов у Алисы Дворцевой и Марины Васильевой. Галина Мехдиева показала высокий процент отраженных бросков - 60%, 9 из 15.



«Ростов-Дон» всё так же занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России среди команд Суперлиги - 36 очков из 36 возможных. Теперь у ростовчанок на повестке дня три домашних матча подряд. 20 и 26 февраля подшефные Амброса Мартина принимают «Ладу» (Тольятти) и «Звезду» (Звенигород), а 23-го - в Лиге Чемпионов ЕГФ чемпион России будет играть с французским «Мецом».