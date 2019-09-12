«Ростов-Дон» добыл очередную победу в чемпионате России





Предматчевый расклад был предельно простым – «Ростов-Дон» значительно сильнее оппонента, а вопрос заключался лишь в разнице, с которой победитель Лиги чемпионов (кстати, единственный в России) 2008 года проиграет. Сенсации не случилось.



Дончанки входили в игру относительно долго. По истечении шести минут игрового времени счёт всё ещё был равным – 3:3. Но потом всё пошло легко. К 15-й минуте первого тайма «жёлто-чёрные» уже вели в счёте – 10:4. Затем гости упёрлись, и отрыв не увеличивался – коллективы ушли на перерыв при счёте 18:12.



«Ростов-Дон» провёл мощную десятиминутку в начале второй половины игры. Разница быстро достигла 12 голов (27:15). Пожалуй, только после этого тренерский штаб ростовского клуба начал эксперименты с составом и тактикой. В конце матча на табло были цифры 38:26 – в пользу «Ростов-Дона», разумеется.



Самым результативным игроком встречи стала Анна Вяхирева, забившая семь мячей. По пять точных бросков на счету Валерии Масловой и Юлии Манагаровой. В составе «Звезды» выделялась Альбина Мурзалиева – шесть попаданий.



В других играх волгоградское «Динамо-Синара» обыграло майкопский «АГУ-Адыиф» – 23:18, «Ставрополье-СКФУ» разгромило московский «Луч» – 39:26, а тольяттинская «Лада» со счётом 41:36 разбила дома краснодарскую «Кубань». В турнирной таблице чемпионата России среди клубов Суперлиги «Ростов-Дон» занимает первое место с 10 набранными очками из 10 возможных. На два очка меньше у «Лады», но у «автозаводчанок» есть ещё игра в запасе.



Очередной матч «жёлто-чёрные» проведут 19 сентября – дома против «АГУ-Адыиф».