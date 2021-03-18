«Ростов-Дон-ЮФУ» проиграл «Нефтянику»

Длиннющая победная серия ростовских «пантер» закончилась. Длилась она 30 официальных матчей в чемпионате России, больше года подопечные Дмитрия Федосеева не проигрывали. Но теперь им придётся начинать новую серию, в последней игре «регулярной» стадии чемпионата «Ростов-Дон-ЮФУ» проиграл омскому «Нефтянику» со счетом 55:61.Уже на старте матча омички создали себе заметный задел. Первую четверть выиграл «Нефтяник» - 19:10. Во втором отрезке игры «Ростов-Дон-ЮФУ» немного сократил отрыв, но расстояние между командами всё равно сохранялось – 29:36 в пользу «Нефтяника» на экваторе.Третья десятиминутка стала решающей. Вместо рывка ростовчанки выдали слабый отрезок (12:15). В заключительном периоде встречи «пурпурные» лишь отчасти сократили отставание, но спасти матч не сумели. Результат – проигрыш команды Дмитрия Федосеева - 55:61.По личным показателям наиболее эффективными у «Ростов-Дона-ЮФУ» были Анна Зайцева (10 баллов), Екатерина Воронина (8), Юлия Грабовская (8) и Александра Кирина (8). У победителей по 10 очков набили Марина Шевелёва и Ирина Мукатаева.В остальных играх дня Суперлиги-1 «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) обыграл «Энергию» (Иваново) - 64:58, «Пересвет» (Ростов-на-Дону) был сильнее «Спарты-энд-К-2» (Видное) - 72:70, «Спартак» (Санкт-Петербург) превзошёл «Вологду-Чевакату» - 80:68, «Динамо-Фарм» (Курск) переиграло «Казаночку» - 64:58, а «Ставропольчанка-СКФУ» одолела «МБА-2» (Москва) - 80:77.В итоговой турнирной таблице «Ростов-Дон-ЮФУ» задолго до завершения уже гарантировал себе первое место и первый номер посева в играх на вылет. В ближайшее время в Суперлиге-1 пройдут игры 1/8 финала, а ростовская команда проходит сразу в четвертьфинал. Игры намечены ориентировочно на начало апреля, оппонент ещё не определён.