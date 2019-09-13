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«Ростов-Дон-ЮФУ» уступил «Надежде»

«Ростов-Дон-ЮФУ» уступил «Надежде»
Донские баскетболистки проиграли на своей площадке «Надежде» из «Оренбурга» в товарищеской игре – 53:66.

На финише предсезонки подопечные Дмитрия Федосеева сыграли с командой Премьер-Лиги, оренбургской «Надеждой». В первом матче, к сожалению, команда гостей была значительно сильнее и одержала логичную победу.

С первых минут матча «Надежда» превосходила ростовчанок. Их игроки имели более высокий процент попадания, они были быстрее и к концу первой четверти вели 20:12. «Ростов-Дон-ЮФУ» вернулся в игру во второй части матча. Донские «пантеры» почти догнали оппонента, счёт однажды был 18:20, но к концу второй четверти отрыв вновь вырос до восьми баллов – 33:25 после двух отрезков игры.

В третьей четверти «Надежда» продолжила играть в свою игру, а «Ростов-Дон-ЮФУ», увы, сник и отставал всё больше и больше. Перед четвёртой четвертью команда гостей была впереди 58:44. Заключительная часть матча прошла в равной борьбе и стала единственной, которую выиграли ростовчанки – 9:8. Итог – проигрыш подопечных Дмитрия Федосеева 53:66.

«Ростов-Дон-ЮФУ» был хуже в этом матче по броскам со средней дистанции – 38% КПД против 45 у гостей, по трёхочковым броскам – 12 против 29, по подборам – 40:46. Самым результативным игроком матча стала нападающая «Ростов-Дона-ЮФУ» Анна Зайцева – 21 очко.

17 сентября команды проведут ещё один матч. А 26 сентября «Ростов-Дон-ЮФУ» стартует в Кубке России. В первом раунде дончанки будут принимать соседей – «Ставропольчанку-СКФУ». Чемпионат начинается 16 и 17 октября. В эти дни «пантеры» сыграют в Санкт-Петербурге с «Чёрными медведями».

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