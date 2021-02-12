«Ростов-Дон-ЮФУ» победил «Вологду-Чевакату»

В рамках Суперлиги-1 «Р-Д-Ю» в последние годы слывёт бесспорным гегемоном. «Пантеры» априори являются фаворитом в каждом матче, даже имея некоторые проблемы с составом. Так было и теперь. Интрига в поединке жила до заключительной четверти, где благополучно испарилась.Первая четверть осталась за вологжанками – «пчёлы» выиграли - 16:12 - и горели желанием дать бой чемпиону. Во второй части игры ростовчанки практически догнали оппонента – 37:36 после половины игры. По игре «Вологда-Чеваката» мало в чём уступала лидеру и чемпиону всей лиги.Третья часть вновь не выявила фаворита – 19:19. Перед заключительным отрезком встречи счёт был в пользу хозяек паркета – 56:55. Но последняя десятиминутка стала показательной. «Ростов-Дон-ЮФУ» сразу же вышел вперёд и не позволил сопернику усомниться в своём превосходстве. К середине десятиминутки гости ведут - 66:60, а к финалу отрыв уже вырос до десяти баллов – 77:67. При этом подопечным Дмитрия Федосеева не помешала выиграть даже весьма слабая статистика трёхочковых бросков – всего 25 процентов (3 из 12).Самыми результативными игроками стали Анна Зайцева (24 очка + 9 подборов), Вероника Павлюченко (18 + 5) и Ксения Кузьмина (10). У вологжанок самой проворной была Алина Заболоцкая (19 баллов).В остальных играх дня в Суперлиге-1 «Пересвет» (Ростов-на-Дону) в гостях обыграл «Энергию» (Иваново) - 80:61, «Динамо-Фарм» (Курск) было сильнее «МБА-2» (Москва) - 81:60, а «Спарта-энд-К-2» (Видное) на своём паркете сломила сопротивление «Ставропольчанки-СКФУ» - 61:58.В турнирной таблице чемпионата России среди клубов первой Суперлиги «пурпурные» идут на первом месте, имея в активе 21 выигрыш и ничего кроме них.Свою очередную игру подшефные Дмитрия Федосеева проведут 15 февраля в Иваново против «Энергии».