«Ростов-Дон-ЮФУ» переиграл БК «Нефтяник»

В концовке «регулярки» ростовчанки отправились в гости к одному из самых сильных соперников в лиге. «Ростов-Дон-ЮФУ» вёл в счёте практически все 40 минут, хотя победа и не была разгромной.В стартовой четверти гости быстро оторвалась, обозначив разницу в силах, – 21:14. Во второй части игры разница выросла ещё немного – 37:27 – на экваторе вечера. В третьей десятиминутке «пантеры» уже дали больше игрового времени игрокам ближайшего резерва, «лавки». Вероятно, поэтому четверть прошла в относительно равной борьбе – 14:13. Заключительный отрезок матча выиграли омички – 23:19, но для финального положительного результата этого явно им не хватало. Итог – ещё одна победа «Ростов-Дона-ЮФУ» – 70:63.По индивидуальным показателям самыми результативными в составе «пантер» стали Анна Зайцева (23 очка и 8 подборов), Екатерина Гунченко (11 + 7) и Вероника Павлюченко (10 + 3). У сибирячек самой эффективной стала Мария Согрина – 15 баллов.В других матчах игрового дня в Суперлиге-1 «Динамо-Фарм» (Курск) превзошло в родных стенах «Спарту-энд-К-2» (Видное) – 76:54, «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) был сильнее «Пересвета» (Ростов-на-Дону) – 58:50, «Чёрные Медведи-Политех» (Санкт-Петербург) обыграли на своей площадке «Ставропольчанку-СКФУ» – 66:60, БК «Самара» разгромил на выезде «Энергию» (Иваново) – 85:59, «Вологда-Чеваката» переиграла «Казаночку» – 53:46, а «Спартак» (Санкт-Петербург) взял победу в игре с «МБА-2» (Москва) – 70:56.Свой очередной матч подшефные Дмитрия Федосеева сыграют 7 марта в Екатеринбурге против «УГМК-Юниор». И этот матч будет последним на предварительном этапе чемпионата. В таблице у донских «пантер» – 25 побед и ни одного поражения.