«Ростов-Дон-ЮФУ» переиграл «Чёрных Медведей»

Середняк Суперлиги-1 был намерен дать борьбу мощному сопернику. И «Чёрные Медведи-Политех» действительно провели неплохой матч, но для победы им этого не хватило.Гости хорошо стартовали. Уже на первых минутах игры петербурженки повели в счёте – 8:2, 15:6. Ростовские «пантеры» смогли к финишу первой четверти сократить отставание до пяти очков – 13:18. А во второй части вечера и вовсе счёт сравняли – 35:35.В третьей части матча явного победителя тоже не было видно. Команда гостей даже повела в счёте 55:54. В решающий момент более высокий класс ростовских игроков всё-таки сказался. За последнюю четверти гости набрали всего-то 10 очков. «Ростов-Дон-ЮФУ» уверенно довёл дело до победы – 70:65.Самыми результативными игроками в составе «Ростов-Дона-ЮФУ» были Екатерина Гунченко (18 очков), Анна Зайцева (14 баллов + 9 подборов) и Вероника Павлюченко (10 + 6). У гостий наиболее успешной была Елизавета Балыкова – 15 очков.В других матчах игрового дня московская «МБА-2» обыграла дома ивановскую «Энергию» 73:70, ростовский «Пересвет» разгромил санкт-петербургский «Спартак» 95:67, «Казаночка» была сильнее видненской «Спарты-эгд-К-2» 77:54, «Ставропольчанка-СКФУ» сломила сопротивление «Вологоды-Чевакаты» 69:67, а БК «Самара» взял верх над курским «Динамо-Фарм» 73:68.Свою следующую игру «пантеры» проведут 4 марта в гостях против омского «Нефтяника». А пока что пурпурные с огромным отрывом лидируют в таблице чемпионата России среди команд Суперлиги-1 – 24 победы и ни одного проигрыша.