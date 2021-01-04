«Ростов-Дон-ЮФУ» переиграл «МБА-2»

Чемпион и лидер чемпионата России среди команд Суперлиги-1 был как никогда ещё в этом сезоне близок к поражению. Но в драматичной концовке ростовчанки всё-таки завоевали победу.В первой четверти команда гостей смотрелась получше – 20:15. Во втором отрезке игры отрыв сохранялся примерно на том же уровне. После двадцати минут игрового времени «МБА-2» был впереди - 33:27. В третьей части встречи гостьи сделали большой шаг к тому, чтобы нанести «Ростов-Дону-ЮФУ» поражение, которое стало бы первым в текущем сезоне. Отрыв перевалил за десять очков.Перед заключительной десятиминуткой команда гостей вела - 51:38. Тринадцать очков требовалось отыграть, чтобы уйти от поражения. На старте игрового отрезка могло показаться, что эту задачу выполнить не получится. Уж слишком неточно играли пантеры под кольцом и никак не могли воспользоваться многочисленными потерями москвичек. Однако отрыв постепенно сокращался. За пять минут до конца четвёртой четверти отставание «полегчало» до восьми очков. За минуту до сирены «Ростов-Дон-ЮФУ» почти догнал соперника – 55:58. В динамичной концовке с обоюдными ошибками Екатерина Воронина заработала и реализовала два штрафных броска, выведя свою команду вперёд, – 59:58. Оставалось 8 секунд, и гости не смогли спастись за это время. Итог – очень трудная победа донских «пантер».Лучшими игроками встречи стали Анна Зайцева (16 очков и 9 подборов) и Анастасия Максимова (14 очков и 7 подборов).11 января «Ростов-Дон-ЮФУ» примет на своём паркете «Ставропольчанку-СКФУ». В турнирной таблице «регулярного» этапа чемпионата подопечные Дмитрия Федосеева прочно занимают первую строчку.