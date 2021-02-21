БК «Ростов-Дон-ЮФУ» переиграл санкт-петербургский «Спартак»

Донские «пантеры» уже долгое время не знают проигрышей в чемпионате России среди команд Суперлиги-1. Победили они и в этот раз, причём с солидной разницей.В первой же части вечера «пурпурные» сильно оторвались – 28:14. Гостьи, наверное, не были готовы к матчу с действующим чемпионом и лидером лиги. Во второй четверти отрыв продолжал расти ускоренными темпами – 25:10. К большому перерыву коллективы подошли с цифрами 53:24 на табло.В третьей десятиминутке тренерский штаб «Ростов-Дона-ЮФУ» дал больше игрового времени спортсменкам ближайшего резерва, как результат - всего 10:9. В заключительном отрезке поединка ростовчанки вновь были на голову сильнее, а петербурженки практически перестали играть. Финальный счёт продемонстрировал огромную разницу в классе – 83:46.По индивидуальным показателям наиболее результативными игроками в составе ростовчанок стали Вероника Павлюченко (15 баллов + 9 подборов), Ксения Кузьмина (14 + 4) и Анна Зайцева (11 + 8). У «Спартака» больше других набрала Александра Кузьмицкая (12 очков).В остальных играх дня «МБА-2» (Москва) переиграл на своём паркете «Вологду-Чевакату» - 82:73, «Пересвет» (Ростов-на-Дону) одолел «Чёрных медведей-Политех» (Санкт-Петербург) - 73:71, «Ставропольчанка-СКФУ» превзошла «Энергию» (Иваново) - 66:58, «Динамо-Фарм» (Курск) на выезде одолело «Казаночку» - 76:53, БК «Самара» крупно обыграл «Спарту-энд-К-2» (Видное) - 90:54, а «Нефтяник» (Омск) без особого труда переиграл «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) - 97:65.Свой очередной матч «Ростов-Дон-ЮФУ» сыграет уже 25 февраля в родных стенах против «Чёрных медведей-Политех» из Санкт-Петербурга.