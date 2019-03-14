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Прямо перед матчем с «Рубином» ФК «Ростов» отзаявил исландского нападающего

Прямо перед матчем с «Рубином» ФК «Ростов» отзаявил исландского нападающего
Футбольный клуб «Ростов» отзаявил одного футболиста незадолго до матча с казанским «Рубином». Об этом 16 марта сообщает издание «Спорт.бизнес-газета».

ФК отзаявил исландского нападающего Видара Кьяртанссона. Таким образом, он не примет участие в игре 20-го тура с «Рубином».

В сезоне 2018/2019 футболист сыграл восемь матчей в чемпионате России. Проведя на поле менее 200 минут, Видар ни разу не вышел играть в основном составе.

По некоторым данным, Кьяртанссон, перешедший играть за донской клуб из тель-авивского «Маккаби» за 2,5 миллиона евро, может продолжить карьеру в шведском «Юргордене».

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