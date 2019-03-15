Шведский клуб арендовал нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона



Шведский клуб арендовал нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона. О сделке говорится на официальном сайте ФК «Хаммарбю».



По информации сайта, исландец будет выступать за шведский клуб до лета. В «Хаммарбю» надеются, что таким образом смогут усилить атаку команды.



– Сейчас мы собираемся совершенствовать атаку. Появление Кьяртанссон может нам в этом помочь, – прокомментировали в «Хаммарбю».



Напомним, 29-летний Видар Кьяртанссон начал играть за ростовчан в августе прошлого года. В донской клуб нападающий перешел из израильской команды «Маккаби». Исландцу удалось выступить в 11 матчах команды.