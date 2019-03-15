Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Шведский клуб арендовал нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона

Шведский клуб арендовал нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона
Шведский клуб арендовал нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона. О сделке говорится на официальном сайте ФК «Хаммарбю».

По информации сайта, исландец будет выступать за шведский клуб до лета. В «Хаммарбю» надеются, что таким образом смогут усилить атаку команды.

– Сейчас мы собираемся совершенствовать атаку. Появление Кьяртанссон может нам в этом помочь, – прокомментировали в «Хаммарбю».

Напомним, 29-летний Видар Кьяртанссон начал играть за ростовчан в августе прошлого года. В донской клуб нападающий перешел из израильской команды «Маккаби». Исландцу удалось выступить в 11 матчах команды.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.