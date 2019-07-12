Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Нападающий «Ростова» Кьяртанссон перейдёт в «Рубин»

Нападающий «Ростова» Кьяртанссон перейдёт в «Рубин»
«Рубин» арендует нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона. Форвард отправится в казанский клуб на весь сезон-2019/2020.

Контракт исландца с «Ростовом» рассчитан до лета 2022 года. Он перешёл в донской клуб в 2018 году из «Маккаби» Тель-Авива. Покупка спортсмена обошлась «жёлто-синим» в 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Кьяртанссон выступил в восьми матчах чемпионата России, играя за «Ростов». Последние месяцы он провёл в шведском «Хаммарбю» на правах аренды. На его счету — семь голов в 14 матчах.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.