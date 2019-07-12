Нападающий «Ростова» Кьяртанссон перейдёт в «Рубин»



«Рубин» арендует нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона. Форвард отправится в казанский клуб на весь сезон-2019/2020.



Контракт исландца с «Ростовом» рассчитан до лета 2022 года. Он перешёл в донской клуб в 2018 году из «Маккаби» Тель-Авива. Покупка спортсмена обошлась «жёлто-синим» в 2,5 миллиона евро.



В прошедшем сезоне Кьяртанссон выступил в восьми матчах чемпионата России, играя за «Ростов». Последние месяцы он провёл в шведском «Хаммарбю» на правах аренды. На его счету — семь голов в 14 матчах.