На Дону за 153 млн рублей на продажу выставили производственную площадку с ж/д веткой

Фото: Циан

В марте 2026 года на рынке недвижимости появился уникальный лот: за 153 миллиона рублей выставлена на продажу производственная площадка, расположенная в Ростовской области, включающая в себя действующую железнодорожную ветку.Объект представляет собой земельный участок площадью 2,25 гектара, на котором расположены промышленные и складские помещения суммарной площадью 2850 квадратных метров. Ключевым преимуществом данного предложения является наличие собственного действующего железнодорожного пути протяженностью 180 метров, который находится в собственности и ведет к станции Марцево. Это обеспечивает отличные логистические возможности для грузоперевозок.На территории комплекса расположен действующий растворобетонный узел (РБУ), что делает данную площадку привлекательной для предприятий, занимающихся производством железобетонных изделий и строительных материалов.По заявлению продавца, объект полностью обеспечен всеми необходимыми коммуникациями:Центральное водоснабжение и канализация;Газоснабжение среднего давления;Электроснабжение с напряжением 220-380 Вольт.Для гарантии бесперебойной работы производственных процессов установлены собственный трансформатор мощностью 450 кВт и дополнительная линия на 25 кВт. Территория огорожена надежным бетонным забором.Сделка может быть оформлена как по безналичному расчету, так и с привлечением субсидий или использованием аккредитива для дополнительной безопасности.