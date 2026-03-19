Информацию о массовой гибели рыбы в водохранилище в Шахтах передадут в Росрыболовство
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области дало комментарий по поводу массовой гибели рыбы в Грушевском водохранилище в Шахтах.
18 марта местные жители нашли на берегу става в поселке ХБК огромное количество мертвой рыбы. Оказалось, что тела рыб лежат там уже неделю. Длина погибших особей варьируется от 20 до 40 сантиметров.
Ведомство отреагировало на эту ситуацию. Специалисты передадут информацию в Азово-Черноморское управление Росрыболовства.