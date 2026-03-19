Информацию о массовой гибели рыбы в водохранилище в Шахтах передадут в Росрыболовство

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области дало комментарий по поводу массовой гибели рыбы в Грушевском водохранилище в Шахтах.18 марта местные жители нашли на берегу става в поселке ХБК огромное количество мертвой рыбы. Оказалось, что тела рыб лежат там уже неделю. Длина погибших особей варьируется от 20 до 40 сантиметров.Ведомство отреагировало на эту ситуацию. Специалисты передадут информацию в Азово-Черноморское управление Росрыболовства.