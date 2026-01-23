Новости
Полузащитник Алексей Колтаков, выступающий за ФК «Ростов», перешел в «Торпедо»

Полузащитник Алексей Колтаков, выступающий за ФК «Ростов», перешел в «Торпедо». Эту информацию предоставила пресс-служба донского клуба.

«Ростов» и московский клуб достигли соглашения о трансфере игрока. «Торпедо» играет в первой лиге.

Колтаков — выпускник академии клуба. За команду «Ростов-2» он сыграл 36 матчей, забив три гола и отдав пять результативных передач. За основной состав он провел 14 встреч и несколько раз попадал в заявку на матчи с основным составом.

Сейчас Алексей тренируется на зимних сборах в Абу-Даби вместе с «Ростовом».
Фото: ФК Ростов
