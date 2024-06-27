Алексей Колтаков продлил контракт с ФК «Ростов» на пять лет

Фото: ФК Ростов

27 июня руководство футбольного клуба «Ростов» объявило в социальных сетях о продлении контракта с Алексеем Колтаковым.Новое соглашение с клубом рассчитано на пять лет. Алексей, 26-летний защитник, будет выступать за «Ростов» в течение следующих пяти лет. В прошлом сезоне он дебютировал за основную команду.Алексей Колтаков — воспитанник футбольного клуба «Ростов». В феврале 2023 года он подписал профессиональный контракт с клубом. В 2023 году он стал бронзовым призёром Молодёжной футбольной лиги. Ранее он играл в ЮФЛ. В начале 2024 года во время подготовительного периода он был переведён из второй команды «Ростов-2» в основную команду.1 марта 2024 года Алексей дебютировал в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), выйдя на замену на 90-й минуте домашнего матча «Ростова» против «Крыльев Советов» (2:0). Это был 19-й тур чемпионата.