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ФК «Ростов» покинул полузащитник Алексей Ионов

ФК «Ростов» покинул полузащитник Алексей Ионов
ФК «Ростов» покинул полузащитник Алексей Ионов. Информация об этом сообщила пресс-служба клуба 12 декабря.

В начале декабря контракт между «желто-синими» и футболистом расторгнули по обоюдному согласию.

Алексей Ионов в донском футбольном клубе играет с 2017 года. В 2020 он перешел в краснодарскую команду. Полузащитник вернулся в команду «желто-синих» в футбольном сезоне 2023/2024. И сыграл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге.

- Желаем Алексею успешного продолжения карьеры, здоровья и много ярких матчей, - написала пресс-служба ростовского клуба.

За «Ростов» Алексей Ионов провел 104 матча и забил 18 голов.
Фото: соцсети.
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