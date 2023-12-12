Фото: соцсети.

ФК «Ростов» покинул полузащитник Алексей Ионов. Информация об этом сообщила пресс-служба клуба 12 декабря.В начале декабря контракт между «желто-синими» и футболистом расторгнули по обоюдному согласию.Алексей Ионов в донском футбольном клубе играет с 2017 года. В 2020 он перешел в краснодарскую команду. Полузащитник вернулся в команду «желто-синих» в футбольном сезоне 2023/2024. И сыграл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге.- Желаем Алексею успешного продолжения карьеры, здоровья и много ярких матчей, - написала пресс-служба ростовского клуба.За «Ростов» Алексей Ионов провел 104 матча и забил 18 голов.