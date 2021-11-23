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Полузащитница женского состава ФК «Ростов» забила лучший гол тура: видео

Полузащитница женского состава ФК «Ростов» забила лучший гол тура: видео
Гол полузащитницы женской команды ФК «Ростов» признан лучшим в 27-м туре Суперлиги. Яна Чуб отличилась в матче против «Краснодара». Матч состоялся 20 ноября и завершился разгромным поражением кубанских спортсменок со счетом 0:3.

Гол Яны Чуб стал вторым за игру. Футболистка вырвалась вперед, ведя мяч перед собой. Несколько соперниц пытались помешать ей, но ростовчанка уверенно направлялась к воротам, не позволяя им догнать себя. На 76-й минуте матча Яна пересекла черту штрафной площади и ловко отправила мяч в ворота. Вратарь «Краснодара» бросилась в сторону, чтобы перехватить его, но не успела. Мяч пролетел в нескольких сантиметрах от кубанской спортсменки и попал в центр ворот.



По итогам зрительского голосования гол Яны Чуб признали лучшим 38% болельщиков. Футболистка отличилась в последнем матче сезона, блестяще завершив игровую карьеру. Как сообщал Rostov.ru, 31-летняя спортсменка войдет в состав тренерского штаба женской молодежной команды. Игроки «молодежки» дебютируют в рамках молодежной футбольной лиги в 2022 году.
Фото: ЖФК «Ростов».
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