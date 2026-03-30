Власти объяснили ростовчан объяснили почему не отключат отопление раньше срока

Ситуацию с отоплением, которая волнует ростовчан, прокомментировала министр ЖКХ Антонина Пшеничная. Ранее жители обратились с просьбой к местным властям отключить ресурс из-за теплой погоды. На улице уже несколько недель держится температура +12...+15 градусов. Конечно, с отоплением в квартирах очень жарко при таких погодных условиях.

Просьбы жителей услышаны, но пока на этом все. Антонина Пшеничная отметила, что среднесуточная температура в регионе не соответствует нормативам для преждевременного отключения ресурса и попросила набраться терпения.

Отопление разрешается отключить только при соблюдении следующих условий: среднесуточная температура воздуха должна быть выше +8 градусов на протяжении пяти дней подряд. Эти данные официально регистрируются Гидрометцентром.
