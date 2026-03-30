В Ростовской области при пожаре в жилом доме погиб 75-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре в жилом доме погиб 75-летний мужчина
При пожаре в жилом доме погиб 75-летний мужчина. Происшествие случилось 30 марта в Матвеево-Курганском районе, селе Алексеевка.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в селе Ворошилова. Соседи вызвали на место спасателей. Сотрудники потушили огонь на площади в 50 квадратных метров.

Всего для тушения огня задействовали восемь спасателей на двух автоцистернах.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, к пожару мог привести аварийный режим работы телевизора.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
Еще по теме:

