Еще 19 новых памятников археологии получили статус объектов наследия федерального значения

Особое историческое значение Ростовской области как одного из богатейших регионов России по количеству археологических памятников вновь подтверждено. Сегодня стало известно, что еще 19 объектов древнего наследия, включая курганы, древние поселения и целые комплексы, получили статус объектов федерального значения. Это значимое событие для сохранения культурного пласта региона и страны в целом.Новые федеральные памятники расположены на территории семи районов области: Волгодонского, Константиновского, Красносулинского, Матвеево-Курганского, Мясниковского, Октябрьского и Пролетарского. Среди них – уникальные объекты, охватывающие огромный временной промежуток, от эпохи неолита до средневековья.Волгодонской район пополнил список под надежной государственной охраной поселением «Каргальская I», чья история простирается от бронзового века до средневековья.Матвеево-Курганский район теперь может похвастаться двумя новыми федеральными объектами: поселениями «Дараганов I» (бронзовый – ранний железный век) и «Рясное III».Красносулинский район стал лидером по числу новых федеральных объектов, получив в свою копилку 11 курганов. Среди них выделяются такие значимые серии, как «Русско-Прохоровский» и «Курган Савельев», а также отдельные курганы, например, «Михайловка V» и «Грачев VII».Мясниковский район представил «Археологический комплекс «Мокрочалтырский I», который свидетельствует о многовековой жизни кочевых народов, охватывая период от III тысячелетия до нашей эры до XIV века нашей эры.Октябрьский район официально признал поселение «Донской III» объектом федерального значения.Константиновский район добавил два новых поселения – «Камышное III» и «Колодезная Балка I». Эти находки подчеркивают важность территории для понимания древних культур, от бронзового века до средневековья. Стоит отметить, что на таких объектах действуют строгие ограничения на любые земляные и строительные работы, что является залогом их сохранности.Пролетарский район представил поселение «Каменное I», многослойный памятник, хранящий следы жизни от неолита-энеолита до средневековья.Донской регион традиционно славится своим богатым историческим и культурным наследием. На сегодняшний день на территории Ростовской области насчитываются уже 8 050 объектов археологического наследия федерального значения. Это делает область одним из ключевых центров не только для научных исследований, но и для развития исторического туризма в России, привлекая исследователей, студентов и энтузиастов истории со всего мира.