- Есть могилы, за которыми ухаживают пожилые люди. И они физически не смогут разгрести эти завалы. Да и молодым тут будет нелегко. К некоторым могилам и подойти нельзя - мешают срубленные ветки, - рассказала одна из ростовчанок.

Фото: Дондей

В Ростове на Братском кладбище рабочие завалили могилы спиленными ветками. Жители стали свидетелями неприятной картины 30 марта. Люди посетили кладбище в преддверии Радоницы.Традиционно перед Пасхой люди приводят в порядок места захоронения. Вместе с ними работы проводят и сотрудники кладбища. Они спиливают ветки и вывозят с территории мусор. Правда, делают это нестандартно.На широких дорожках спиленные кроны коммунальщики сложили в кучи у обочины. Там, где тропинки небольшие, сучья кинули прямо на могилы. На некоторых памятниках лежат целые срубы деревьев. Стволы оказались повалены прямо на ограды могил. Причем некоторые деревья даже опиливать не пришлось. Сухие насаждения сломались под собственной тяжестью.Горожанка недоумевает, почему кучи веток не были вывезены в день вырубки. Груды сучьев превратили памятное место в настоящую свалку. Причем огромные части спиленных деревьев могли повредить надгробия.Братское кладбище является не просто территорией для захоронений, а местом памяти, которое требует бережного отношения. Завалы из веток не только мешают посетителям, но и оскорбляют чувства памяти почивших.