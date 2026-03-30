Телефоны и запрещенку пытались пронести в посылке в СИЗО Таганрога

Сотрудники СИЗО-2 Таганрога пресекли попытку передачи запрещенных предметов осужденному. Во время досмотра в одной из посылок были обнаружены мобильные телефоны, зарядные устройства, USB-блоки и две сим-карты.

Инцидент произошел 27 марта. В ходе стандартной процедуры досмотра в одном из почтовых отправлений, предназначенном для осужденного, был обнаружен черный сверток.

Помимо средств связи, в посылке были найдены два тюбика из-под аскорбиновой кислоты, в которых находилось 97 капсул с веществами, предположительно, имеющими наркотическое происхождение.

По информации пресс-службы ГУФСИН России по Ростовской области, все изъятые предметы и вещества будут переданы на проверку и экспертизу. Материалы дела после проверки будут направлены в органы полиции.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
