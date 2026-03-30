Актера Славу Копейкина заметили на улице Станиславского

Актера Славу Копейкина заметили на улице Станиславского в Ростове. Об этом сообщили местные паблики в соцсетях.

Слава был одет в одежде в стиле 2000-х годов. Вокруг него работала съёмочная команда. По данным источников, актер исполнит роль молодого Василия Вакуленко.

Фильм о становлении ростовского рэпера будет снимать в Ростове. Картина расскажет о пути Басты, зрители увидят, как зарождался русский хип-хоп, создавались первые треки и проходили уличные разборки.

Из-за съёмок с 13 по 24 апреля будут введены ограничения на парковку в Ростове. Запрет на стоянку распространится на Большую Садовую, Семашко, Тургеневскую, Станиславского, Чехова, Красных Зорь и Театральную площадь.

Мнения ростовчан разделились: одни недовольны временными неудобствами, считая, что Василий Вакуленко не заслуживает отдельного фильма. Другие радуются, что родной город будет показан в кино по всей стране.
Фото: соцсети
