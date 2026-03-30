Городской автобус №13 изменит свой маршрут с 1 апреля в Ростове-на-Дону

С 1 апреля 2026 года в Ростове-на-Дону начнет действовать новая схема движения для автобусного маршрута №13. Изменения, введенные по решению городской администрации, призваны значительно улучшить транспортную доступность для жителей садовых товариществ Ворошиловского района.Главным нововведением станет обеспечение прямого доступа для дачников к социально значимым объектам и ключевым транспортным узлам города. Теперь жители садовых товариществ смогут без пересадок добраться до школ, детских садов, поликлиник, торговых центров и рынков.Обновленный маршрут №13 также гарантирует удобное сообщение с важными остановочными пунктами на проспекте Королева, улицах Добровольского и Волкова. От этих точек пассажиры смогут совершить пересадку на другие городские маршруты, что откроет для них возможность легко добраться в любую точку Ростова-на-Дону.Для обслуживания маршрута №13 будет задействовано два автобуса малого класса. Интервал движения в часы пик, когда ожидается наибольший пассажиропоток, составит 30 минут, что обеспечит комфортное передвижение для всех пассажиров.