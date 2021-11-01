Вратарь ГК «Ростов-Дон» стала лучшим игроком в матче против «Эсбьерга»

Фото: ГК «Ростов-Дон».

Вратарь ГК «Ростов-Дон» Анастасия Лагина снова стала лучшим игроком матча. В этот раз 26-летняя спортсменка отличилась в игре против датского «Эсбьерга». Встреча состоялась 31 октября и завершилась поражением со счетом 18:25.По итогам зрительского голосования за Анастасию проголосовали почти половина опрошенных (49,8%). На втором месте оказался еще один вратарь клуба - Виктория Калинина (28,4%). Замыкает тройку лучших центральная полузащитница из Швеции Анна Лагерквист.Напомним, Анастасия Лагина перешла в «Ростов-Дон» в этом году из ГК «Лада». Спортсменка входит в состав сборной России. На ее счету - бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года.