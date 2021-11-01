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Вратарь ГК «Ростов-Дон» стала лучшим игроком в матче против «Эсбьерга»

Вратарь ГК «Ростов-Дон» стала лучшим игроком в матче против «Эсбьерга»
Вратарь ГК «Ростов-Дон» Анастасия Лагина снова стала лучшим игроком матча. В этот раз 26-летняя спортсменка отличилась в игре против датского «Эсбьерга». Встреча состоялась 31 октября и завершилась поражением со счетом 18:25.

По итогам зрительского голосования за Анастасию проголосовали почти половина опрошенных (49,8%). На втором месте оказался еще один вратарь клуба - Виктория Калинина (28,4%). Замыкает тройку лучших центральная полузащитница из Швеции Анна Лагерквист.

Напомним, Анастасия Лагина перешла в «Ростов-Дон» в этом году из ГК «Лада». Спортсменка входит в состав сборной России. На ее счету - бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года.
Фото: ГК «Ростов-Дон».
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Теги: ГК Ростов-Дон Гандбол

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