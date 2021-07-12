Гол Понтуса Альмквиста в матче «Ростов» - «Ротор» признан лучшим в сезоне
Нападающий ФК «Ростов» Понтус Альмквист забил лучший гол сезона-2020/21. За него проголосовали 40% болельщиков.
22-летний спортсмен отличился в матче против волгоградского «Ротора», который состоялся в рамках Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 17 марта. Нападающий «желто-синих» Дмитрий Полоз совершил подачу в сторону ворот противников. Понтус Альмквист подпрыгнул выше всех и перехватил мяч. Он перенаправил его ударом головы прямо в ворота «Ротора». Матч завершился со счетом 0:4 в пользу ростовских футболистов. Этот гол по итогам зрительского голосования признали и лучшим за март.
Понтус Альмквист присоединился к донскому ФК в октябре 2020 года. В первые же несколько месяцев спортсмен полюбился болельщикам «желто-синих». Они отмечают, что у полузащитника большой потенциал. Его признали лучшим игроком апреля, мая, а также в матче с тульским «Арсеналом». За свою небольшую карьеру Альмквист забил более 10 голов.