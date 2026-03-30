В Ростовской области отменили ранее введенные ограничения на перемещение молока и скота

Фото: Нейросеть

В Ростовской области отменены ранее введенные ограничения на перемещение молока и скота. Соответствующее заявление опубликовал Минсельхозпрод региона.- На минувшей неделе завершился важный этап: после проведения всех необходимых мониторинговых исследований и подтверждения эпизоотического благополучия региона сняты ограничения на вывоз молока и продукции животного происхождения, – говорится в сообщении министерства.Ограничительные меры, касающиеся вывоза молочной и животноводческой продукции, а также скота, были введены в начале марта. Причиной послужила напряженная эпизоотическая обстановка в стране, в частности, вспышки бешенства и пастереллеза, которые были зафиксированы в ряде населенных пунктов Новосибирской области, где даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.С целью профилактики опасных инфекционных заболеваний на территории Ростовской области также были предприняты превентивные меры, включая проверки скота.