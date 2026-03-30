В ростовском подземном переходе на Московской часть мозаики закрыли досками

В ростовском подземном переходе на улице Московской часть мозаичного панно закрыли досками. Причина — отслаивающаяся плитка. Об этом сообщает редакция Donday 30 марта.Эксперты установили четыре доски на наиболее пострадавших участках изображения. Это позволит временно сохранить мозаику, до начала реставрационных работ, сроки которых пока не определены.Ремонтные работы уже стартовали в подземном переходе на проспекте Кировском. Важно отметить, что в ходе предыдущих реставраций там увеличились размеры уже существующих повреждений.Напомним, что мозаики в четырех подземных переходах центра Ростова признаны объектами культурного наследия и находятся под государственной охраной.