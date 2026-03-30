В Ростове за последний год существенно выросла цена на вербу. Если год назад пять веточек стоили 300 рублей, то сейчас их стоимость увеличилась до 500 рублей.

Существуют более доступные варианты: букеты по 200-250 рублей, хотя они могут выглядеть не так эффектно. В среднем цена одной ветки составляет около 100 рублей.

По традиции вербу принято освящать в церкви в воскресенье, которое в этом году приходится на 5 апреля. Считается, что освящённые веточки приносят в дом мир, защищают от бед и напоминают о вере.

Однако из-за повышения цен, вероятно, вербы в домах станет меньше.
Фото: Дондей
