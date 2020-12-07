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Похороны ростовского футболиста Виктора Понедельника пройдут в Москве

Похороны ростовского футболиста Виктора Понедельника пройдут в Москве
Ростовского футболиста Виктора Понедельника будут хоронить в Москве. Такое решение приняли родственники знаменитого ростовчанина.

В столице России спортсмена кремируют, а позже в Ростове предадут прах земле. Пока последнюю волю Виктора Понедельника осуществить не представляется возможным - из-за пандемии коронавируса церемонию прощания отложили на неопределенный срок.

Виктор Понедельник умер 5 декабря после продолжительной болезни. Ему было 83 года. Футболист прославился своим голом в матче сборной СССР и Югославии в 1960 году. На 113-й минуте матча он забил гол в ворота соперника, что дало возможность сборной стать первым обладателем Кубка Европы. Еще три года спустя Виктор Понедельник был лучшим игроком сезона.

Завершив карьеру футболиста, он ушел сначала в тренерство, а позже - в журналистику.

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