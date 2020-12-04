Легендарный ростовский футболист Виктор Понедельник умер на 84-м году жизни

Уроженец донской столицы и легендарный футболист СССР Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет. Об этом 5 декабря на своей странице в Facebook написала его дочь.



- Папочка, покойся с миром, - пишет Анастасия Понедельник.



Знаменитый спортсмен родился 22 мая 1937 года в Ростове-на-Дону. Футбольную карьеру он начал в местном военном училище, выступая за любительский кружок «Буревестник». Ростовчанин в 1956 году попал в состав городского клуба «Торпетдо». За четыре матча он забил три гола. Позднее команду переименовали в «Ростсельмаш», известный в современности как ФК «Ростов».



В 1960 году Понедельник стал первым футболистом в истории, который играл за команду не из высшего дивизиона (ростовский СКА), призванный в сборную СССР. Он попал в заявку на первый чемпионат Европы во Франции, проходящий в этом же году. Ростовчанин стал автором решающего «золотого гола», когда забил мяч на 113-й минуте в матче со сборной Югославии. После этого команда ССР стала первым обладателем Кубка Европы. Сам Виктор Владимирович три года подряд был признан лучшим игроком сезонов.



За ростовский СКА Понедельник играл с 1959 по 1960 год, однако в 1961 перешел в ЦСКА. В составе московской команды он не сыграл ни одного матча и вернулся в родной клуб. Свою футбольную карьеру ростовчанин закончил в 1966 году, перейдя в «Спартак», за который также ни разу не вышел на поле.



Всего Виктор Понедельник провел 217 матчей, где забил 86 голов. Став тренером «Ростсельмашем» он еще три года тренировал команду. После этого, в 1969 году, легендарный футболист стал спортивным обозревателем.