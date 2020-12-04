«Ростов-Арену» предложили переименовать в стадион им. Виктора Понедельника
Житель донской столицы предложил переименовать стадион «Ростов-Арена» в честь легендарного футболиста Виктора Понедельника. Соответствующую инициативу Сергей Головин опубликовал спустя сутки после смерти знаменитого спортсмена.
- Назвать стадион в честь Виктора Владимировича будет правильным со всех точек зрения, - отметил ростовчанин. - Хорошим примером может выступить недавнее переименование стадиона в Италии в городе Неаполь в честь Диего Армандо Марадоны.
К слову, это не единственное место в городе, которому хотели присвоить имя знаменитого футболиста. В 2017 году ростовчане предложили назвать улицу напротив стадиона в честь Понедельника. Сейчас его именем носит ростовская академия футбола.
Знаменитого ростовского футболиста Виктора Понедельника не стало 5 декабря после продолжительной болезни. За свою карьеру он провел 217 матчей, забив 86 мячей. Самым знаменитым стал его гол в чемпионате Европы по футболу в 1960 году. Эта победа до сих пор считается единственным достижением среди всех европейских турниров для советского и российского футбола.
Будущий знаменитый спортсмен выступал за любительский кружок «Буревестник» в ростовском военном училище, где и проявились его способности к футболу. Затем он играл в городском клубе «Торпедо». Затем выступал за «Ростсельмаш», ФК «Ростов», ростовский СКА, ЦСК, «Спартак», а также принимал участие в играх сборной СССР.
После завершения карьеры футболиста тренировал «Ростсельмаш». После 1969 года окончательно закончил спортивную карьеру и пошёл по стопам отца, став спортивным обозревателем. До 1990 года был главным редактором еженедельника «Футбол — Хоккей».
После смерти Анатолия Крутикова в ноябре 2019 года Виктор Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы по футболу 1960 года. Звезду российского футбола похоронят в Ростове.